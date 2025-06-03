Звезда «Сплетницы» отозвала часть иска по делу о сексуальных домогательствах

Актриса Блейк Лайвли отозвала часть иска против режиссера Джастина Бальдони. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание утверждает, что Лайвли отозвала часть иска о причинении морального вреда, так как не хочет передавать медицинские показания, которые требует с нее команда режиссера. Адвокат Бальдони Брайан Фридман отметил, что артистка хотела отозвать иск без предупреждения второй стороны. Он не исключил, что артистка подаст его повторно.

Команда Бальдони желает, чтобы Лайвли отозвала иск с предупреждением, чтобы не могла передумать и подать его снова. Они попросили судью вмешаться. Они просят, чтобы суд принудил актрису предоставить запрошенные документы или отказаться от иска полностью.

Представители Лайвли заявили, что часть судебного процесса используется в качестве пиар-хода другой стороной.

«Мы делаем то, что делают адвокаты в суде: готовим наше дело к судебному разбирательству, оптимизируя и фокусируя его. Они делают то, что делают: отчаянно ищут очередную порцию заголовков в таблоидах. Мисс Лайвли продолжает заявлять о моральном ущербе в рамках других многочисленных претензий по ее иску», — заявили представители актрисы.

В конце декабря 2024 года Блейк Лайвли подала в суд на Джастина Бальдони, обвинив режиссера в сексуальных домогательствах и организации клеветнической кампании против нее. Также, по словам актрисы, артист осуждал ее за лишний вес.

Лайвли наиболее известна по роли Серены ван дер Вудсен в телесериале «Сплетница».

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