Вокруг фильма «Все закончится на нас» с Блейк Лайвли разгорелся новый скандал

Американская актриса Блейк Лайвли подала в суд на режиссера фильма «Все закончится на нас» Джастина Бальдони за сексуальные домогательства. Об этом пишет TMZ.

По словам Лайвли, во время съемок было также созвано общее собрание, чтобы обсудить, как она утверждает, враждебную рабочую среду. На собрании актриса, по ее словам, потребовала от Бальдони больше не показывать ей обнаженные видео или фотографии женщин, не упоминать о предполагаемой «порнографической зависимости» режиссера, не обсуждать в ее присутствии его сексуальные похождения, не упоминать гениталии актеров и других членов съемочной группы.

Кроме того, говорится в иске, Лайвли потребовала на собрании больше не добавлять в фильм эротических сцен, в частности, предполагающей изображение Лайвли орального секса или оргазма.

В иске утверждается, что требования были приняты и одобрены студией, однако из-за них возник творческий конфликт. Лайвли, по ее словам, хотела, чтобы фильм показывал ее героиню в более оптимистичном ключе, а Бальдони требовал уделить основное внимание домашнему насилию. Это якобы выходило за рамки утвержденного продюсерами маркетингового плана.

Актриса утверждает, что развернутая после этого против нее кампания причинила ей финансовый и эмоциональный ущерб.

Адвокат Бальдони Брайан Фридман заявил, что Лайвли подала иск, чтобы исправить свою репутацию, а обвинения назвал ложными и непристойными.

Это не первый скандал вокруг фильма «Все закончится на нас» в 2024 году. До этого актриса подверглась критике со стороны поклонников за то, что во время промо-тура фильма скрывала, что он посвящен домашнему насилию и призывала надевать на премьеру костюмы с цветочным принтом, таким образом, позиционируя серьезную драму как ромком.

Журналисты в последнее время стали активно жаловаться на неэтичные интервью, которые Лайвли давала в разные годы — например, она называла своих коллег по сериалу «Сплетница» обезьянами и изводила журналиста уточняющими вопросами.

Ранее муж Блейк Лайвли отреагировал на успех фильма актрисы.