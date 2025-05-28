Свадьба дочери Волочковой оказалась ненастоящей: «У них еще ее не было»

Мачеха дочери Анастасии Волочковой, телеведущая Елена Николаева призналась в беседе с Woman.ru, что Ариадна еще не узаконила свои отношения с возлюбленным Никитой Григоряном.

«У них еще не было свадьбы, только венчание. Я порой придираюсь к словам, но свадьба классическая с ЗАГСом и регистрацией еще впереди», — пояснила Николаева.

Женщина отметила, что с матерью Ариадна отмечала заключение религиозного союза, а классическое торжество пройдет в августе 2025 года. По словам Николаевой, наследница танцовщицы хранит в тайне детали будущего торжества, а его дата пока неизвестна даже гостям.

«Они работают с известным режиссером, но никаких деталей нет. Все увидим непосредственно на свадьбе, думаю, что это будет очень красиво», — отметила мачеха.

26 апреля сообщалось, что прошла свадьба Ариадны Волочковой с бизнесменом Никитой Григоряном в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Представителей СМИ пускали только на первый этаж, а сам банкет проходил на втором.

Как сообщало kp.ru, Волочкова была единственным родителем молодоженов, которые присутствовали на свадьбе. Отца Ариадны Игоря Вдовина на торжестве не было.

До этого, 24 апреля, дочь танцовщицы обвенчалась с возлюбленным. Церемония венчания прошла в католической церкви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге. На таинстве не было родителей жениха и невесты — только священники и сами молодожены.

Ранее Боня заявила, что планирует стать матерью еще двоих детей.