Волочкова ответила мачехе дочери: «Этой тете опять нужен пиар!»

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова обвинила мачеху дочери, телеведущую Елену Николаеву в пиаре на свадьбе наследницы. Ее слова передает Woman.ru.

Накануне Николаева уточняла, что официально Ариадна Волочкова еще не вступила в брак, поскольку не было росписи. Она заявляла, что классическая свадьба девушки состоится в августе 2025 года.

«Я вообще в недоумении от того, что транслирует и сообщает эта тетенька, эта жена моего бывшего мужа! <…? Почему эта тетя не транслирует свою жизнь? Потому что поводов нет! Ей видимо опять нужен пиар», — возмутилась Волочкова.

Балерина призвала Николаеву заниматься воспитанием своих детей. Она отметила, что тоже не оформляла брак в ЗАГСе с отцом Ариадны Игорем Вдовиным.

«Я не поставила штамп с отцом моей дочери, который обобрал меня. Пришел ко мне гол как сокол. Но я любила этого человека, поэтому хотела свадьбу, пока я молодая и красивая», — заявила танцовщица.

26 апреля сообщалось, что прошла свадьба Ариадны Волочковой с бизнесменом Никитой Григоряном в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Представителей СМИ пускали только на первый этаж, а сам банкет проходил на втором.

Как сообщало kp.ru, Волочкова была единственным родителем молодоженов, которые присутствовали на свадьбе. Отца Ариадны Игоря Вдовина на торжестве не было.

До этого, 24 апреля, дочь танцовщицы обвенчалась с возлюбленным. Церемония венчания прошла в католической церкви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге. На таинстве не было родителей жениха и невесты — только священники и сами молодожены.

Ранее свекровь Ивлеевой Семенова призналась, что ее не пригласили на свадьбу сына.