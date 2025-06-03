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Алсу сохранила имя через суд

Певица Алсу заключила мировое соглашение на использование своего псевдонима
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Пресс-служба KION

Певица Алсу (настоящее имя — Алсу Абрамова) через суд сохранила свой сценический псевдоним. Об этом сообщает «Пятый канал».

Алсу заключила с ООО «АктивТестГрупп» мировое соглашение на использование своего сценического псевдонима. Подробности неизвестны. Обе стороны не стали комментировать дело.

В январе ООО «АктивТестГрупп» из Санкт-Петербурга подала в суд на певицу Алсу. Фирма требовала досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Алсу». Третьей стороной к делу была привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

По данным Telegram-канала «Звездач», речь шла только о прекращении использования товарного знака в отношении таких товаров и услуг, как «промышленные и научные исследования и разработки, инженерно-техническая экспертиза, прокат средств программного обеспечения» и прочих.

В апреле Алсу и ее бывший муж бизнесмен Ян Абрамов заключили мировое соглашение по делу о разделе имущества.

Алсу и Абрамов официально развелись в августе 2024 года. Пара была в браке 18 лет, в отношениях родились двое дочерей и сын.

Ранее Алсу вышла в свет в бриллиантах по цене квартиры.

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