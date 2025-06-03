В Москве обокрали актера из «Афони»

Актера Михаила Васькова обокрали в Москве. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, инцидент произошел 30 мая на станции МЦД «Волоколамская». 69-летний Васьков оставил электросамокат пристегнутым у ограды. Вечером артист вернулся к ней и не обнаружил транспорт. Электросамокат стоит 15 тысяч рублей.

Михаил Васьков окончил Театральное училище им. Б. Щукина. Он стал служить в Театре имени Е. Вахтангова в 1977 году. В 1994-м актер удостоился звания заслуженного артиста России. В его фильмографии более 90 работ.

Васьков снимался в таких проектах, как «Афоня», «Столыпин», «Горький 53», «Гостиница «Россия», «Братья по обмену», «Лесник», «У каждого своя война», «Партизаны», «Воронины», «Закон и порядок», «Хиромант», «Побег», «Дальнобойщики», «Участок», «Сыщики», «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Джек Восьмеркин — «американец»», «Ошибки юности», «Мимино».

31 мая американского рэпера Tyga пытались ограбить на его московском концерте. По данным ROCKET MAG, один из фанатов пытался стянуть с артиста кольцо прямо во время выступления.

Ранее участник группы «Технология» обвинил гендира лейбла в краже более 100 хитов.