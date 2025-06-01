Американского рэпера пытались ограбить на концерте в Москве

ROCKET MAG: у рэпера Tyga пытались украсть кольцо на концерте в Москве

Американского рэпера Tyga пытались ограбить на его московском концерте. Об этом сообщает Telegram-канал ROCKET MAG.

По данным издания, один из фанатов пытался стянуть с Tyga кольцо прямо во время выступления. Как отмечает ROCKET MAG, стоимость украшения можно сравнить с ценой на квартиру в Мытищах.

Шоу прошло в Москве 31 мая на «ЦСКА-Арене» в формате 360 градусов — на круглой сцене. Перед Tyga выступили артисты Макан и Jakone.

Tyga начал карьеру в 2008 году, выпустив дебютный альбом «Careless World: Rise of the Last King». Успех ему принесли альбомы «Hotel California» и «Fan of a Fan: The Album».

Telegram-канал Mash сообщал, что после концерта Tyga рэпер Macan (Андрей Косолапов – настоящее имя) устроил драку с поклонником. По данным издания, конфликт начал Косолапов. Артисту показалось, что незнакомец тайно снимает его ссору с прохожим. Отмечается, что артист ударил мужчину кулаком. В итоге завязалась драка.

Ранее солиста российской дэткор-группы задержали в Москве вместе с командой.