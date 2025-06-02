В Госдуме заявили, что следующим шагом должна стать встреча Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал встречу по Украине в Стамбуле «великолепной». Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с «Газетой.Ru» выразила мнение, что следующим шагом после второго раунда переговоров должна стать встреча лидеров государств.

«В дипломатии есть такой момент, step by step — постепенно. Тут, в общем-то никогда нельзя точно сказать. Понятно, что сейчас каждый будет демонстрировать, будут навстречу друг другу делать шаги [Страны]. После этого самый важный шаг — это встреча лидеров. Мы понимаем, что все равно мирное соглашение, так или иначе, президент должен подписывать», — сказала она.

Депутат рассказала, что сразу подписать мирное соглашение не получится: так не бывает. Журова считает, что если стороны договорились на обмен военнопленными и другие шаги, это уже неплохо.

«Для людей, которые ждут своих [близких] домой, несомненно, [обмен] всех на всех, как с одной стороны, так и с другой, это важно. Очень, очень хорош», — заключила она.

До этого состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал, что Киеву был передан проект меморандума по урегулированию. Москва в одностороннем порядке передаст Киеву 6 тысяч тел украинских солдат. Россия также примет тела своих офицеров, если они есть с украинской стороны. Больных и тяжелораненых обменяют по принципу «все на всех», по этой форме будут обменены и молодые военнослужащие в возрасте до 25 лет.

Ранее в Госдуме подтвердили, что мира на Украине можно добиться уже в этом году.