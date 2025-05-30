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В Госдуме подтвердили, что мира на Украине можно добиться уже в этом году

Депутат Чепа: процесс перезагрузки отношений с США идет успешно
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что мирного урегулирования на Украине можно добиться в течение этого года. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Газетой.Ru» согласился с высказыванием Фидана.

«Я думаю, прав. Для этого есть все возможности. Есть противостояние некоторых европейских стран. Мы видим позицию Макрона и Стармера, но эти вопросы решаются. Я думаю, решен вопрос», — сказал депутат.

Чепа вновь подтвердил информацию о подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа и заявил, что дипломаты успешно работают над восстановлением отношений Москвы и Вашингтона.

«Уже идет процесс перезагрузки отношений России с Соединенными Штатами Америки, и с администрацией Трампа постоянно происходят встречи. На разных площадках мы [страны] уже произвели, вы знаете, два обмена заключенными. Наши послы успешно работают. Мы говорим о восстановлении определенных дипломатических отношений. Этот процесс не быстрый», — сказал депутат.

Ранее стали известны детали меморандума по Украине.

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