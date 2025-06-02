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Группа «Маша и Медведи» представила новый альбом

Группа «Маша и Медведи» выпустила новый альбом «МУЗЫКА»
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Пресс-служба группы «Маша и Медведи»

Группа «Маша и Медведи» выпустила альбом «МУЗЫКА». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе МТС Лейбла.

Альбом вышел на МТС Лейбле. «МУЗЫКА» является первой частью двойного альбома. Вокалистка группы Мария Макарова заявила, что первая часть включает в себя танцевальные, динамичные треки, нацеленные больше на движение и драйв. Вторая часть будет состоять из композиций с более глубоким смыслом, несколько арт-роковым звучанием и блюзовой подоплекой.

Мария Макарова образовала группу «Маша и Медведи» в 1997 году. Через год коллектив выпустил дебютный альбом «Солнцеклеш». Музыканты исполняют песни в жанрах инди-рок, фолк-рок, поп-рок, инди-поп, психоделический рок, трип-рок, гранж, психоделический фолк, альтернативный рок.

В 2000 году «Маша и Медведи» распались. Первый продюсер коллектива Олег Нестеров объяснял это тем, что Макаровой «не хватило сил жить жизнью рок-звезды». В 2004-м группа вновь воссоединилась и выступает до сих пор.

Ранее Юлия Волкова заявила о воссоединении с Леной Катиной.

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