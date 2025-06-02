Анна Asti о дружбе в шоу-бизнесе: «Это не то же самое, что между обычными людьми»

Певица Анна Asti заявила, что у нее нет друзей в шоу-бизнесе

Певица Анна Asti (Анна Дзюба – настоящее имя) заявила в интервью ROCKET MAG, что у нее нет друзей в шоу-бизнесе.

Asti объяснила, что для нее дружба – это преданность. К примеру, с близким человеком она может сидеть до утра и обсуждать что-то важное, а также разделять совместные личные моменты.

«В шоу-бизнесе у меня нет таких людей. Дружба в шоу-бизнесе – это не то же самое, что дружба между обычными людьми. Мне кажется, у звезд дружба – это взаимная коммуникабельность и решение не топить друг друга. А у людей – честность, бесконечная привязанность и понимание», — поделилась артистка.

В ноябре 2024-го Анна Asti стала артисткой года. Ее сингл «Топит» попал на вершину чартов VK Музыки. Певицу слушали более 300 000 000 раз. Артистом года стал MACAN, набравший более 950 000 000 стримов. Певец также удостоился награды «Альбом года» за релиз «I AM». Дуэт Miyagi & Эндшпиль победил в номинации «Группа года». Коллектив слушали больше 700 000 000 раз.

В январе Telegram-канал SHOT сообщил, что Анна Asti подняла цены за выступление на корпоративах. По данным издания, Asti готова выступить за 10 миллионов рублей. Ранее, как уточнял SHOT, певица брала 3 миллиона рублей за частное мероприятие.

Ранее певица Марго Овсянникова предложила дуэт американскому рэперу Tyga.