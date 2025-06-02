На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Парк культуры
Размер текста
А
А
А

Актер из «Универа» купил 9-летнему сыну квартиру недалеко от Кремля

Актер Константин Шелягин купил 9-летнему сыну квартиру в центре Москвы
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Константин Шелягин рассказал в шоу «Звезды сошлись», что приобрел девятилетнему сыну Платону квартиру в центре Москвы.

Недвижимость расположена на «Китай-городе» недалеко от Кремля. По словам Шелягина, жилье — площадью не более 20 метров. Актер купил жилье, потому что «подвернулась такая возможность».

«Там такой небольшой этажик. В 18 лет он скажет мне «спасибо» — там выходишь и сразу же движуха. Пускай она будет на всякий случай. В 18 лет уже есть такой пацанский уголок, куда он может прийти свободно».

Константин Шелягин начал карьеру в 2006 году. В его фильмографии более 30 картин. Он играл в таких проектах, как «Универ», «Романовы», «Короче», «Карпов», «Мамочки», «Наследство», «Гранд», «Ночные ласточки».

В мае актриса и радиоведущая Алла Довлатова сообщила, что ее родители приобрели внучке квартиру в элитном ЖК.

Двухкомнатная квартира дочери Довлатовой площадью 60 кв. м на данный момент стоит 56 млн рублей. Артистка уточнила, что родители приобрели недвижимость дешевле, так как купили ее на стадии стройки. Радиоведущая планирует сделать там ремонт.

Ранее фигурантам дела о хищении денег у Долиной продлили арест.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами