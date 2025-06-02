Актер из «Универа» купил 9-летнему сыну квартиру недалеко от Кремля

Актер Константин Шелягин рассказал в шоу «Звезды сошлись», что приобрел девятилетнему сыну Платону квартиру в центре Москвы.

Недвижимость расположена на «Китай-городе» недалеко от Кремля. По словам Шелягина, жилье — площадью не более 20 метров. Актер купил жилье, потому что «подвернулась такая возможность».

«Там такой небольшой этажик. В 18 лет он скажет мне «спасибо» — там выходишь и сразу же движуха. Пускай она будет на всякий случай. В 18 лет уже есть такой пацанский уголок, куда он может прийти свободно».

Константин Шелягин начал карьеру в 2006 году. В его фильмографии более 30 картин. Он играл в таких проектах, как «Универ», «Романовы», «Короче», «Карпов», «Мамочки», «Наследство», «Гранд», «Ночные ласточки».

В мае актриса и радиоведущая Алла Довлатова сообщила, что ее родители приобрели внучке квартиру в элитном ЖК.

Двухкомнатная квартира дочери Довлатовой площадью 60 кв. м на данный момент стоит 56 млн рублей. Артистка уточнила, что родители приобрели недвижимость дешевле, так как купили ее на стадии стройки. Радиоведущая планирует сделать там ремонт.

Ранее фигурантам дела о хищении денег у Долиной продлили арест.