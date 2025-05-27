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Суд продлил арест фигурантам дела о хищении денег у певицы Долиной

Таганский суд продлил арест четырем фигурантам дела о хищении денег у Долиной
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Суд продлил на два месяца арест четырем фигурантам дела о хищении денег у певицы Ларисы Долиной. Об этом РИА Новости рассказала адвокат одного из подследственных Светлана Борисова.

Она уточнила, что Таганский суд Москвы до 28 июля продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Леонтьева, Артура Каменецкого, Анжелы Цырульниковой и Андрея Основы. Срок следствия по делу был также продлен еще на два месяца.

1 мая сообщалось, что покупательница квартиры Долиной Полина Лурье обжаловала решение о незаконности сделки купли-продажи.

28 марта этого года Хамовнический районный суд города Москвы вернул Долиной квартиру, проданную мошенниками. Суд удовлетворил исковые требования певицы к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры и признал сделку недействительной. Лурье заявила, что ей не вернули деньги за недвижимость.

В августе Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела свои сбережения злоумышленникам. Ущерб составил порядка 120 млн рублей. Артистка обратилась в полицию из-за случившегося, а также подала в суд на покупательницу ее квартиры Полину Лурье. Певица потребовала признать сделку о продаже ее жилья недействительной.

Ранее фигурантка по делу Долиной оказалась причастна к еще трем мошенничествам.

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