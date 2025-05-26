На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алла Довлатова похвасталась квартирой для дочери за 56 млн рублей

Актриса Алла Довлатова рассказала, что ее родители купили внучке квартиру
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса и радиоведущая Алла Довлатова сообщила в шоу «Звезды сошлись», что ее родители приобрели внучке квартиру в элитном ЖК.

Двухкомнатная квартира дочери Довлатовой площадью 60 кв. м на данный момент стоит 56 млн рублей. Артистка уточнила, что родители приобрели недвижимость дешевле, так как купили ее на стадии стройки. Радиоведущая планирует сделать там ремонт. Она покрасит прихожую в оливковый цвет, спальню в нежно-персиковый, а кухню в белый.

Довлатова отметила, что для покупки недвижимости родители продали дом в Санкт-Петербурге.

«Дочь моя вышла замуж, родила ребенка. Свою старую квартиру, которую я много лет сдавала, я отремонтировала, и теперь они живут там, рядом со мной. А это квартира для средней дочери — Саши, пенсионеры решили сделать ей подарок», — поделилась артистка.

В 2007 году Довлатова вышла замуж за сотрудника МВД Алексея Бороду. В их браке родилось две дочери. Старшая Александра появилась на свет в 2008-м, а младшая Мария — в 2017-м. У телеведущей также есть сын Павел и дочь Дарья от брака с Дмитрием Лютым.

Ранее Собчак пообедала с Анжелиной Джоли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами