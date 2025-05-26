Алла Довлатова похвасталась квартирой для дочери за 56 млн рублей

Актриса и радиоведущая Алла Довлатова сообщила в шоу «Звезды сошлись», что ее родители приобрели внучке квартиру в элитном ЖК.

Двухкомнатная квартира дочери Довлатовой площадью 60 кв. м на данный момент стоит 56 млн рублей. Артистка уточнила, что родители приобрели недвижимость дешевле, так как купили ее на стадии стройки. Радиоведущая планирует сделать там ремонт. Она покрасит прихожую в оливковый цвет, спальню в нежно-персиковый, а кухню в белый.

Довлатова отметила, что для покупки недвижимости родители продали дом в Санкт-Петербурге.

«Дочь моя вышла замуж, родила ребенка. Свою старую квартиру, которую я много лет сдавала, я отремонтировала, и теперь они живут там, рядом со мной. А это квартира для средней дочери — Саши, пенсионеры решили сделать ей подарок», — поделилась артистка.

В 2007 году Довлатова вышла замуж за сотрудника МВД Алексея Бороду. В их браке родилось две дочери. Старшая Александра появилась на свет в 2008-м, а младшая Мария — в 2017-м. У телеведущей также есть сын Павел и дочь Дарья от брака с Дмитрием Лютым.

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