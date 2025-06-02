Звезда «Дома-2» открыл клининговую компанию

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Бывший участник «Дома-2» Май Абрикосов (настоящее имя — Роман Тертишный) открыл клининговую компанию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Тертишный на данный момент руководит фирмой, специализирующейся на уборке помещений. Он уже нанял бригаду рабочих. Мужчина зарегистрировал ИП в селе Коротяк Воронежской области.

Издание отмечает, что Абрикосов живет аскетичной жизнью и разводит смородину. Мужчина критикует «Дом-2» и не одобряет Ольгу Бузову. Тертишный признался, что ему пришлось лечиться от невроза после проекта. На данный момент он не поддерживает связь с другими участниками «Дома-2».

В апреле телеведущая Ксения Бородина вспомнила о тяжелой работе с Ксенией Собчак в «Доме-2».

Бородина призналась, что после того, как Собчак покинула проект, график работы стал более лояльным. После ухода коллеги Бородина работала с Ольгой Бузовой. Телеведущая рассказала, что Собчак заставляла переснимать фрагменты «Дома-2».

Ранее Дмитрий Шепелев вспомнил о стычках с Анфисой Чеховой.