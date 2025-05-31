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Дмитрий Шепелев вспомнил о стычках с Анфисой Чеховой

Телеведущий Шепелев вспомнил, что ссорился с Чеховой из-за певицы Фриске
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Личный архив Дмитрия Шепелева

Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что в начале знакомства ссорился со своей коллегой Анфисой Чеховой из-за певицы Жанны Фриске. Его цитирует «Стархит».

Шепелев и Чехова познакомились в 2013 году на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ в «Олимпийском». Тогда шоумен только что стал отцом — 7 апреля Фриске родила ему сына Платона. Пара хотела сохранить рождение ребенка в тайне.

«Только родился Платон, и я попросил ее: «Пожалуйста, только ни слова про ребенка». Ну и, конечно, стоило нам выйти, первое, что сказала Анфиса: «Давайте поздравим Диму». Я был очень недоволен», — вспоминает он.

Когда на церемонии Чехова пошутила о возможной свадьбе Шепелева и Фриске, случилась еще одна стычка: телеведущий заявил, что у него с Чеховой точно свадьбы не будет.

Также он сказал «Когда вы, тогда и мы», намекая на то, что Чехова воспитывает сына в гражданском браке.

Жанны Фриске не стало в июне 2015 года. В 2021 году телеведущий стал отцом во второй раз — гражданская супруга Екатерина Тулупова родила ему сына Тихона.

Недавно Дмитрий Шепелев рассказал, как лишил родителей накоплений и спустил их деньги на жевательную резинку.

Ранее продюсер Максим Фадеев рассказал о неожиданной фобии.

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