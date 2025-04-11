Бородина призналась, что ей стало «дышать полегче» после ухода Собчак из «Дома-2»

Телеведущая Ксения Бородина вспомнила о тяжелой работе с Ксенией Собчак в «Доме-2». Об этом она рассказала на шоу «Натальная карта» на VK Видео.

«Когда только запускался проект, он должен был просуществовать три месяца. И мы там практически жили. Потом спустя время нам говорят: «Еще три месяца, еще три месяца. Ну, ребят, всем проект понравился, еще годик. Еще два...» И это превратилось в целую жизнь, 20 лет!» — поделилась звезда.

Бородина призналась, что после того, как Собчак покинула проект, график работы стал более лояльным. После ухода «блондинки в шоколаде» Бородина работала с Ольгой Бузовой.

«Когда я, грубо говоря, осталась одна, ушла Ксения Анатольевна, остались мы с Олей, стало дышать полегче. И график изменился! Потому что первые семь лет, как на заводе! От звонка до звонка. И когда будет следующий звонок, вообще неизвестно», — вспомнила она.

Также телеведущая рассказала, как Собчак заставляла переснимать фрагменты «Дома-2».

«Ксюха уезжала, у нее там рестораны, графики и так далее. <...> А мне нужно было оставаться на площадке, вдруг что-то произойдет. <...> Я выходила, вела лобное, заканчивалось, мы расходились. Я уже садилась в машину, но приезжала Собчак и говорила: «Нифига, все идем обратно и записываем заново!» — поделилась Бородина.

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