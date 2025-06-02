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Дудя признали виновным в нарушении закона об иноагентах

Апелляция признала журналиста Дудя виновным в нарушении закона об иноагентах
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Апелляция признала законным штраф журналиста и блогера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом), назначенный ему за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Постановление судьи Таганского районного суда Москвы от 27 декабря 2024 г. по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении Дудя Ю. А. оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — говорится в судебном акте.

В апреле Таганский суд Москвы оштрафовал Дудя за неуказание им маркировки в публикациях в интернете. Ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей.

В августе 2024 года Таганский суд оштрафовал блогера по той же статье на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете.

Минюст России признал Дудя иноагентом 15 апреля 2022 года за распространение в интервью с музыкантом Тимой Белорусских, журналисткой Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) и телеведущим Александром Гордоном информации из изданий-иноагентов, а также за получение денег за рекламу с YouTube. В 2022 году журналист уехал из России.

Ранее сообщалось, что контент Дудя оплачивала украино-израильская компания.

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