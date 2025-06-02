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Фэнтези о борьбе Соловья-разбойника и Ильи Муромца возглавило кинопрокат в России

Фильм «Соловей против Муромца» остался во главе кинопроката в России
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Depositphotos

Во главе российского кинопроката по-прежнему находится супергеройское фэнтези режиссера Карена Оганесяна, основанное на русской былине. Картина заработала в РФ и странах СНГ 34,5 млн руб., сообщает kinobusiness.com.

Как уточняется, в странах СНГ без учета России и Белоруссии сказочный фильм уступил ремейку одноименного мультфильма «Лило и Стич». История о дружбе девочки и пришельца собрала 53,4 млн руб.

На третьей строчке рейтинга расположился фильм-катастрофа «Кракен» про схватку российских подводников с морским чудищем (собравший 34,3 млн руб.), в котором главные роли исполнили Александр Петров, Алексей Гуськов и Виктор Добронравов.

В конце марта глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов представил перечень фильмов, которые ведомство рекомендует школьникам к просмотру после уроков. В частности, детям советуют посмотреть несколько фильмов с возрастным ограничением «18+», военную драму об ужасах нацистской карательной операции «Иди и смотри», а также современных «Холопа», «Майора Грома» и «Последнего богатыря».

Ранее анимация из Китая стала самым кассовым мультиком в истории.

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