На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Парк культуры
Размер текста
А
А
А

Умерла актриса из «Отчаянных домохозяек» и «Чуда на Гудзоне»

В 71 год умерла игравшая в «Отчаянных домохозяйках» актриса Валери Махаффи
close
AdMedia/Global Look Press

В Лос-Анджелесе на 72 году жизни умерла американская актриса Валери Махаффи, известная по ролям в сериалах «Северная сторона», «Большое небо» и «Отчаянные домохозяйки» и фильмах «Чудо на Гудзоне» и «Фаворит». Об этом сообщает The Variety.

Как уточняет издание, о кончине удостоенной телевизионной премии «Эмми» актрисы рассказал ее супруг, актер Джозеф Келл. По его словам, Махаффи умерла 30 мая после борьбы с раком.

«Я потеряла любовь всей своей жизни, а Америка потеряла одну из самых очаровательных актрис. Ее будет не хватать», — отметил Келл.

Махаффи родилась в Индонезии и росла в стране до 11 лет. После этого она жила в Нигерии, Техасе и Англии. Ее актерская карьера началась на сцене в Нью-Йорке. Она играла в бродвейских постановках, много снималась в эпизодических ролях на телевидении. «Эмми» она получила в 1992 году за лучшую комедийную роль в «Северной стороне». Одной из ее последних работ стал независимый фильм «Уйти не прощаясь» с Мишель Пфайффер и Лукасом Хеджесом.

Ранее умер композитор «Альфа» и «Симпсонов».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами