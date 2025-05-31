Умерла актриса из «Отчаянных домохозяек» и «Чуда на Гудзоне»

В Лос-Анджелесе на 72 году жизни умерла американская актриса Валери Махаффи, известная по ролям в сериалах «Северная сторона», «Большое небо» и «Отчаянные домохозяйки» и фильмах «Чудо на Гудзоне» и «Фаворит». Об этом сообщает The Variety.

Как уточняет издание, о кончине удостоенной телевизионной премии «Эмми» актрисы рассказал ее супруг, актер Джозеф Келл. По его словам, Махаффи умерла 30 мая после борьбы с раком.

«Я потеряла любовь всей своей жизни, а Америка потеряла одну из самых очаровательных актрис. Ее будет не хватать», — отметил Келл.

Махаффи родилась в Индонезии и росла в стране до 11 лет. После этого она жила в Нигерии, Техасе и Англии. Ее актерская карьера началась на сцене в Нью-Йорке. Она играла в бродвейских постановках, много снималась в эпизодических ролях на телевидении. «Эмми» она получила в 1992 году за лучшую комедийную роль в «Северной стороне». Одной из ее последних работ стал независимый фильм «Уйти не прощаясь» с Мишель Пфайффер и Лукасом Хеджесом.

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