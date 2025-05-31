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В древнем немецком соборе прошло шоу с ощипанными цыплятами в памперсах

В Германии в католическом соборе перед алтарем провели шоу с сырой курицей
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Movementway/Global Look Press

В древнем немецком католическом соборе в городе Падерборн прошло шоу с ощипанными цыплятами в памперсах. Об этом сообщает Catholic News Agency.

Спорное выступление ансамбля «Bodytalk» состоялось 15 мая, после чего возмущенные немцы создали петицию, которую подписали более 20 тысяч человек.

На мероприятии присутствовали президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст. Представление было запланировано в рамках официальных торжеств, посвященных 1250-летию Вестфалии. В нем участвовали женщина и двое мужчин, вынесших к алтарю тару с ощипанными цыплятами, одетыми в подгузники.

Артисты заставляли тушки «ходить» на руках по алтарной зоне и напевали слова «Fleisch ist Fleisch» («Мясо есть мясо») на мотив популярной песни 1984 года «Live is Life» австрийской группы Opus.

Архиепархия Падерборна выразила сожаление, что постановка «оскорбила религиозные чувства», и заявила о начале внутренних проверок. Церковные власти напомнили, что в здании раньше регулярно проводили мероприятия высокого уровня.

«Конкретное содержание и стилистическое решение этого сегмента программы не были заранее известны ответственным лицам ни со стороны организаторов, ни на месте проведения», — заверили в архиепархии.

В апреле во Львове дали рок-концерт в храме после панихиды по военным ВСУ.

Ранее голос Копатыча ответил митрополиту РПЦ на критику «Смешариков».

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