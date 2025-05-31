Агент Калюжного ответил на сообщения о его службе в Семеновском полку

Агент Глеба Калюжного Григорий Сухов ответил на сообщения о службе актера в Семеновском полку. Агента цитирует aif.ru.

На вопрос о том, есть ли данные о месте прохождения актером службы, агент ответил отрицательно.

«Глеб пока не на связи», — уточнил Сухов.

27 мая звезду сериала «Вампиры средней полосы» забрали в армию — он добровольно пришел на призывной пункт после возбуждения против него уголовного дела за уклонение от службы. Калюжный заявлял, что хочет служить в элитных войсках армии РФ. По здоровью, уточнял артист, его предварительно распределили в спецназ или десант.

До этого СМИ сообщали, что Калюжный якобы будет проходить службу в элитных войсках и доволен этим. По данным инсайдеров, Калюжного распределили в Семеновский полк, занимающийся охраной стратегических военных объектов в Москве.

Подробнее о надеждах молодого актера и о том, как его провожали в армию, — в материале «Газеты.Ru».