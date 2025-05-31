Режиссер Оганесян назвал причину конкурентоспособности российского кино

Режиссер Карен Оганесян в новом интервью назвал причину конкурентоспособности российского кино. Его цитирует ТАСС.
«У Голливуда большой кризис авторского контента, зарубежные страны все чаще переснимают кино или делают трилогии, в этом проявляется кризис жанра», — объяснил кинематографист.
Российское кино является достойным оппонентом западного, несмотря на то, что в последнее вливают большие бюджеты, продолжил Оганесян.
«Что касается технических, операторских и актерских навыков — в этом российское кино точно может конкурировать, особенно в контексте идей и замыслов, которые мы закладываем в фильмы и сериалы», — говорит режиссер.
Качество западных фильмов сопоставимо с их финансированием, отметил он. Однако, добавил Оганесян, в рамках средств, которые кинематографисты получают на создание отечественного кино, уровень российских фильмов сильно вырос за последние два-три года.
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