Русская Брук Шилдс поздравила с юбилеем настоящую Брук Шилдс

Блогерша Юлия, называющая себя «русской копией Брук Шилдс», в беседе с «Газетой.Ru» поздравила голливудскую актрису с днем рождения и пожелала ей «незабываемых впечатлений». По словам девушки, Шилдс «навсегда будет в ее сердце».

«Я, русская копия Брук Шилдс в фильме «Голубая лагуна», поздравляю с днем рождения Брук Шилдс. Сегодня моей красавице исполнилось 60 лет, но она так же красива и успешна, как в молодости. Брук Шилдс в своей жизни достигла больших успехов и многих покорила своей красотой. Хочется пожелать ей всего самого хорошего, много здоровья, интересных ролей в кино и незабываемых впечатлений. Пусть ни один день Брук Шилдс не обходится без радости. Я желаю ей всегда быть на высоте, и я не о каблуках, поскольку ее рост 183, она и так на высоте. Люблю Брук, она будет навсегда в моем сердце. Пусть будет очень счастлива в свой день», — сказала она.

Юлия добавила, что благодарна актрисе за популярность, и назвала «потрясным» сходство с ней.

«Лично я благодарна ей за свою популярность, мне приятно, что я на нее похожа. Сходство с ней всегда придавало мне уверенности в себе, и я думаю, что быть похожей на красивую знаменитость — это потрясно! Что может быть лучше сходства с Брук Шилдс? Меня могли бы сравнивать с Аленой Водонаевой, Ксенией Собчак, Бузовой, Нюшей, но хоть эти барышни достаточно симпатичные и тоже популярные, разве кто-то может сравниться с 15-летней Брук Шилдс в фильме «Голубая лагуна», которая в свое время была признана самым красивым подростком США? Я признаю только абсолютную идеальную красоту в лице моей актрисы. Сходство с Брук Шилдс подарило мне эти лавры, и благодаря Брук я о себе очень высокого мнения», — отметила она.

Блогерша Юлия появилась в рунете под ником _kristalica_ еще в 2011 году — и с тех пор она публикует многочисленные посты о собственной красоте и сравнивает себя с американской звездой 80-х Брук Шилдс в фильме «Голубая лагуна». По данным издания «Постньюс», девушке 31 год, она родилась и живет в Петербурге.

31 мая голливудской актрисе Брук Шилдс исполняется 60 лет. В 1977 году, когда звезде было 11 лет, она получила главную роль в фильме «Прелестное дитя» режиссера Луи Маля и сыграла дочь проститутки, живущей в борделе. Спустя два года она снялась в принесшем ей известность фильме «Голубая лагуна», по сюжету которого героиня и ее двоюродный брат попадают после кораблекрушения на необитаемый остров и влюбляются друг в друга.

Ранее актриса Брук Шилдс показала фигуру в бикини.