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Ефремов об актерской зависти: «Привычная боль»

Актер Ефремов заявил, что из-за детских травм тяжело переживает неудачные пробы
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Никита Ефремов признался в интервью изданию «Сноб», что знаком с актерской завистью.

Ефремов рассказал, что ему тяжело даются неудачные пробы. Актеру кажется, что он «как-то не так пробовался», если его не утвердили на роль. Артист признался, что старается избавиться от этого чувства с помощью психотерапии.

«Из-за моих детских травм это довольно знакомое мне состояние. Это привычная боль, и в ней есть искаженное чувство безопасности. Как вот машину тянет в колею — так ты возвращаешься к этому чувству. И для этого, в частности, мне нужна психология — чтобы на эту дорогу свежий асфальт класть, чтобы меня не уводило в привычные колеи», — поделился артист.

Никита Ефремов родился в семье заслуженного артиста России Михаила Ефремова и филолога Аси Воробьевой. Его дед Олег Ефремов был народным артистом СССР и создателем театра «Современник». Никита пошел по стопам отца и деда. Он стал актером, поступив в Школу-студию МХАТ.

В фильмографии Ефремова-младшего более 70 ролей. Он снялся в картинах «Здоровый человек», «Тетрис», «Нулевой пациент», «Тихий Дон», «Оффлайн», «Хороший человек», «Восьмидесятые».

Ранее сын Ефремова признался, что заедает злость жаренным.

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