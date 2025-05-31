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Shaman рассказал о своем главном страхе

Певец Shaman признался, что боится безразличия слушателей
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Заслуженный артист России Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) рассказал о своем главном страхе. Его цитирует ТАСС.

По его словам, он боится не критики, а безразличие слушателей. Он отмечает, что игнорировать хейтеров не нужно — авторы негативных комментариев вложили в них энергию, хоть и со знаком «минус».

«Это не ноль, ноль — это безразличие», — сказал Shaman, считающий безразличие точкой в карьере артиста.

Shaman представит Россию на международном песенном конкурсе «Интервидение», выступать он планирует на русском языке. Конкурс состоится 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве.

Артист признался, что все лето будет заниматься подготовкой к «Интервидению»

Ранее Анна Asti отказалась представлять Россию на «Интервидении».

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