Shaman рассказал о своем главном страхе

Заслуженный артист России Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) рассказал о своем главном страхе. Его цитирует ТАСС.

По его словам, он боится не критики, а безразличие слушателей. Он отмечает, что игнорировать хейтеров не нужно — авторы негативных комментариев вложили в них энергию, хоть и со знаком «минус».

«Это не ноль, ноль — это безразличие», — сказал Shaman, считающий безразличие точкой в карьере артиста.

Shaman представит Россию на международном песенном конкурсе «Интервидение», выступать он планирует на русском языке. Конкурс состоится 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве.

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