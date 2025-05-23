Анна Asti отказалась представлять Россию на «Интервидении»: «Мне предлагали»

Певица Asti призналась, что отказалась участвовать в «Интервидении» в 2025 году

Певица Анна Asti призналась на премии RU TV, что отказалась участвовать в «Интервидении» в 2025 году из-за плотного графика. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

«Мне предлагали в этом году, просто мы не успели физически. <...> Мы были не против, но мы физически не могли по графику соответствовать, у нас стадионы готовятся», — раскрыла исполнительница.

Asti призналась, что на данный момент она занята репетициями своего стадионного шоу «Царица». Его премьера состоится 14 июня на «ВЭБ Арене» в Москве. По словам исполнительницы, она готовит для своих фанатов концерт «мирового уровня, которого в Москве еще не видели».

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года. Мероприятие пройдет 20 сентября на «ВТБ Арене» в Москве. Идея возродить проект, проводившийся еще в советские времена, возникла после того, как Россия в 2022-м перестала участвовать в «Евровидении».

Россию на «Интервидении» будет представлять певец Shaman, а Белоруссию — артистка Анастасия Кравченко.

В конце февраля сообщалось, что перед концертом Анны Asti в Самаре произошла давка, поскольку организаторы продали больше билетов, чем мест в зале. Мероприятие проходило 25 февраля во Дворце спорта имени В. Высоцкого. Фанатка Asti рассказала изданию, что ей пришлось отстоять в нескольких очередях прежде, чем зайти в зал — несмотря на то, что женщина прибыла к месту проведения за час до начала.

Ранее Билан оценил шансы Shaman на «Интервидении».