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Умерла актриса Суит из сериала M*A*S*H

В возрасте 88 лет скончалась американская актриса Лоретта Суит
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Shutterstock

В возрасте 88 лет скончалась американская актриса Лоретта Суит, наиболее известная по роли майора Маргарет Халиган в сериале «Чертова служба в госпитале Мэш» (M*A*S*H). Об этом сообщает телеканал CBS.

Уточняется, что Суит скончалась в Нью-Йорке по естественным причинам — об этом сообщили представители актрисы.

Суит была четырежды номинирована на премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана. Кроме того, Суит шесть раз была номинирована на премию «Эмми» в аналогичной категории.

До этого режиссер игрового кино, актриса, сценарист, член Союза кинематографистов России Надежда Репина ушла из жизни в возрасте 78 лет.

Актриса сыграла роли в более чем 30 фильмах. Она принимала участие в таких картинах, как «У озера», «Любить человека», «Странные люди», «Развлечение для старичков», «Предварительное расследование» и «Служебный роман». Также она выступила в роли режиссера-постановщика в игровых фильмах «Дебил», «Коррида», «Собака» и других.

Ранее ушел из жизни актер из «Бандитского Петербурга».

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