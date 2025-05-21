На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умерла режиссер Надежда Репина

Режиссер Надежда Репина скончалась на 79-м году жизни
close
Союз кинематографистов РФ

Режиссер игрового кино, актриса, сценарист, член Союза кинематографистов России Надежда Репина ушла из жизни в возрасте 78 лет. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.

«21 мая 2025 года на 79-м году жизни не стало нашего друга и коллеги <...> Надежды Алексеевны Репиной», — говорится в сообщении.

Репина родилась 13 марта 1947 года в Москве. После окончания школы будущий режиссер работала курьером в дирекции на киностудии имени М. Горького. В 1971 году она окончила актерский факультет ВГИКа, после чего приступила к работе в Театре-студии киноактера при киностудии «Мосфильм». В период с 1993 по 2013 год Репина была режиссером-постановщиком «Ералаша».

Актриса сыграла роли в более чем 30 фильмах. Она принимала участие в таких картинах, как «У озера», «Любить человека», «Странные люди», «Развлечение для старичков», «Предварительное расследование» и «Служебный роман». Также она выступила в роли режиссера-постановщика в игровых фильмах «Дебил», «Коррида», «Собака» и других.

Ранее ушел из жизни актер из «Бандитского Петербурга».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами