Умерла режиссер Надежда Репина

Режиссер игрового кино, актриса, сценарист, член Союза кинематографистов России Надежда Репина ушла из жизни в возрасте 78 лет. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.

«21 мая 2025 года на 79-м году жизни не стало нашего друга и коллеги <...> Надежды Алексеевны Репиной», — говорится в сообщении.

Репина родилась 13 марта 1947 года в Москве. После окончания школы будущий режиссер работала курьером в дирекции на киностудии имени М. Горького. В 1971 году она окончила актерский факультет ВГИКа, после чего приступила к работе в Театре-студии киноактера при киностудии «Мосфильм». В период с 1993 по 2013 год Репина была режиссером-постановщиком «Ералаша».

Актриса сыграла роли в более чем 30 фильмах. Она принимала участие в таких картинах, как «У озера», «Любить человека», «Странные люди», «Развлечение для старичков», «Предварительное расследование» и «Служебный роман». Также она выступила в роли режиссера-постановщика в игровых фильмах «Дебил», «Коррида», «Собака» и других.

Ранее ушел из жизни актер из «Бандитского Петербурга».