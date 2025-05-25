Рэпер ST готов написать гимн «Интервидения»

Рэпер ST заявил, что может бесплатно написать песню артистам для «Интервидения»

Рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов) рассказал в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что готов написать гимн для международного конкурса «Интервидение».

Степанов отметил, что пишет хиты. Он призвал к нему обращаться, если дело касается «Интервидения». Рэпер добавил, что может написать трек бесплатно. Он также не против посотрудничать с певцом SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Однако артист усомнился, что коллега нуждается в его помощи.

«Я уверен, у него есть хорошая команда сонграйтеров», — поделился рэпер.

ST понадеялся, что жюри конкурса будут оценивать прежде всего вокальные данные артистов. Он признался, что не умеет петь. Однако рэпер уверил, что хорошо пишет песни.

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года. Оно пройдет 20 сентября на «ВТБ Арене» в Москве. Идея возродить проект, проводившийся еще в советские времена, возникла после того, как Россия в 2022-м перестала участвовать в «Евровидении».

Россию на «Интервидении» будет представлять певец Shaman, а Белоруссию — артистка Анастасия Кравченко.

Ранее Анна Asti отказалась представлять Россию на «Интервидении».