В Екатеринбурге выбрали эскиз памятника Балабанову

В Екатеринбурге выбрали эскиз памятника режиссеру Алексею Балабанову. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Выигравший в конкурсе эскиз сделал скульптор Мейрам Баймуханов. Памятник изобразит Балабанова, сидящего в пустом вагоне трамвая. Скульптуру установят в середине мая 2026 года. Она будет расположена у Дворца молодежи на проспекте Ленина. Там недалеко стоит дом, где жил режиссер, и школа, в которой он учился.

Алексей Балабанов родился в 1959 году в Свердловске (сейчас Екатеринбург). В 1980-х годах он начал свою карьеру на Свердловской киностудии в роли ассистента режиссера, а его дебют в качестве режиссера состоялся в 1985 году с фильмом «Раньше было другое время».

Балабанов стал известен благодаря таким фильмам, как «Брат», «Брат 2», «Жмурки», «Груз 200» и «Про уродов и людей». Режиссер был женат дважды: в браке с первой супругой Ириной у постановщика родился сын Федор. С художницей Надеждой Васильевой режиссер познакомился во время работы над фильмом «Замок». В 1995 году у них родился сын Петр.

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