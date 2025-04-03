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Мультсериал «Симпсоны» продлили еще на 4 сезона

Телеканал Fox продлил мультсериал «Симпсоны» еще на 4 года
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20th Television

Американский телеканал Fox продлил анимационный сериал «Симпсоны» еще на четыре сезона. Об этом пишет издание Deadline.

«Продление касается... рекордных сезонов для «Симпсонов» с 37-го по 40-й, что закрепляет их статус самого длительного сериала со сценарием в прайм-тайм в истории телевидения», — говорится в материале.

Известно также отмечает, что на четыре сезона будут продлены сериалы «Гриффины», «Закусочная Боба» и «Американский папаша». Таким образом, новые серии каждого из этих сериалов будут транслироваться еще три-четыре года.

«Симпсоны» — мультсериал об обычной американской семье, высмеивающий как обычную бытовую жизнь, так и глобальные проблемы человечества. Первые серии «Симпсонов» вышли еще в 1989 году. С тех пор авторы мультсериала продолжают выпускать новые сезоны. На данный момент зрителям доступны 36 сезонов.

Недавно «Кинопоиск» сообщал, что в апреле ретро-детектив о гениальной криминалистке «Формула преступления» вернется на экран. Второй сезон «Формулы преступления», который снимался в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, будет доступен с 7 апреля.

Ранее сообщалось, что по «Майору Грому» снимут сериал.

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