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Познер о фейковой странице со своим именем: «Меня нельзя подставить»

Телеведущий Владимир Познер заявил, что не читает гадости о себе в сети
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Антон Денисов/РИА Новости

Телеведущий Владимир Познер ответил изданию «Абзац» на информацию о том, что в сети появилась фейковая страница с его именем и постами, критикующими власти России.

Познер уточнил, что аккаунт ему не принадлежит. Он также добавил, что не знает, какие мотивы преследуют злоумышленники.

«Я не интересуюсь гадостями, которые обо мне пишут. Меня нельзя подставить», — подчеркнул телеведущий.

Познер считает, что информации с фейкового аккаунта никто не поверит, поскольку «все прекрасно знают», каким образом он себя ведет.

В апреле 2025 года Познер заявлял, что его взволновала проверка телеведущего Ивана Урганта со стороны министерства юстиции на признаки иностранного агента.

«Что касается подобного рода вещей, то да, они вызывают у меня... Как вам сказать, как-то неловко даже, я бы сказал так. Раз так делают, значит, так делают. Я ничего не могу поделать», — признавался журналист.

Познер также отмечал, что не испытывает опасений насчет их совместного с Ургантом проекта «Путешествия Познера и Урганта».

Ранее певица Цыганова заявила, что у Пугачевой и Урганта есть влиятельные друзья в РФ.

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