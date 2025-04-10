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Познера взволновала проверка Урганта на иноагента

Познер заявил, что испытывает неловкость из-за проверки Урганта Минюстом
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Проверка телеведущего Ивана Урганта со стороны министерства юстиции на признаки иностранного агента вызывает чувство неловкости. Об этом изданию »Абзац» заявил журналист Владимир Познер.

«Что касается подобного рода вещей, то да, они вызывают у меня... Как вам сказать, как-то неловко даже, я бы сказал так. Раз так делают, значит, так делают. Я ничего не могу поделать», — заявил Познер.

Он добавил, что не испытывает опасений насчет их совместного с Ургантом проекта «Путешествия Познера и Урганта».

Министерство юстиции в ответ на запрос депутата Государственной думы Николая Новичкова сообщило, что действительно проверяет деятельность телеведущего Ивана Урганта на признаки иностранного влияния.

До этого сам шоумен выразил непонимание, почему его хотят признать иноагентом. Ургант отметил, что для него это тайна.

Ранее у Ивана Урганта в Париже нашлась компания по производству шоу.

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