Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД

Журналистка Ксения Собчак полностью погасила долг по штрафу ГИБДД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России и судебные документы.

11 апреля суд в Москве оштрафовал Собчак за неоплату в срок другого административного штрафа. Сумма, которую журналистка не оплатила в положенные сроки, как и размер новой санкции, не уточнялись. По данным агентства, речь шла именно о штрафе ГИБДД в размере 750 рублей.

12 апреля московский суд обязал актрису Ренату Литвинову погасить долги по коммунальным платежам. Иск газовой компании поступил в суд в ноябре прошлого года, но решение вступило в силу только в этом году. Сумма не раскрывалась.

5 марта блогерша Анастасия Ивлеева выплатила Федеральной налоговой службе задолженность в размере 30 млн рублей. Журналисты связывали погашение долга с продажей ее трехэтажного особняка в Подмосковье за 120 млн рублей.

Ранее Ксению Собчак раскритиковали за цветочную юбку и сумку в виде кота.