Ивлеева выплатила налоговой долг в 30 млн, продав дом за 120 млн рублей

«КП»: Настя Ивлеева погасила долг перед ФНС в 30 млн рублей после продажи дома

Блогерша Анастасия Ивлеева выплатила Федеральной налоговой службе (ФНС) задолженность в размере 30 млн рублей. Об этом сообщает «КП-Петербург».

4 марта, утверждает издание, с сайта ФНС пропала информация о долге блогерши. Ивлеева выплачивала задолженность по частям: 25 февраля знаменитость внесла первые 6 млн рублей, а в начале марта — оставшуюся сумму.

«КП-Петербург» связывает погашение блогершей задолженности с продажей ее трехэтажного особняка в Подмосковье за 120 млн рублей. Ведущая «Орла и решки» выставила жилье на продажу в декабре 2024 года, но покупатель нашелся только в марте 2025 года.

2 марта сообщалось, что с Ивлеевой и ее бизнес-партнеров взыскали более 7 млн рублей за аренду обанкротившегося бара «Капельница». Компания «Депо» подала иск на Ивлееву, Дмитрия Аникина и Чермена Черчесова с просьбой взыскать долги по аренде. Суд удовлетворил требование.

4 января Ивлеева сообщила, что уходит из ресторанного бизнеса ради других проектов. Она открыла лапшичную Nudles вместе с ресторатором Александром Пичугиным в июне 2024 года. По словам Ивлеевой, с момента открытия она каждый месяц получала сотни положительных отзывов от гостей.

Ранее сообщалось, что налоговая закрывает кинокомпанию звезды «Физрука».