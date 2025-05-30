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В комика Колыбелкина кинули бокал во время выступления

Комик Колыбелкин выгнал пьяных с концерта, а затем в него кинули бокал пива
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Depositphotos

Российский комик Дмитрий Колыбелкин во время одного из концертов в Тбилиси был вынужден выгнать пьяных зрителей из зала — а затем в него кинули бокал пива. Об этом Колыбелкин рассказал на стриме в YouTube.

Мужчина и женщина сильно напились, стали кричать и привлекать к себе больше внимания. Колыбелкин рассказал, что сначала вежливо с ними общался, однако затем был вынужден выгнать их из-за плохого поведения и провокаций — комик прямо сказал, что концерт не будет продолжаться, пока пьяная пара не уйдет.

Второй инцидент случился во время прощального слова, Колыбелкин по традиции обратился к залу со словами благодарности. Двое мужчин слишком бурно реагировали на его выступление, а также устроили ссору с официанткой, которую обвинили в краже электронной сигареты.

«Я поворачиваюсь в другую часть зала и говорю: «Вы вообще классные». И в этот момент у меня что-то взрывается над головой. Мне кажется, это софит или лампа какая-то. Я оборачиваюсь в зал, и мне чел из первого ряда, другой, просто зритель, говорит: «Он в тебя бокал кинул», — рассказал Колыбелкин.

Он добавил, что в клубе, где происходило выступление, не было охранников. Колыбелкин отметил, что сначала хотел написать на кинувших в него бокал заявление в грузинскую полицию, но передумал.

До этого популярного российского комика Сашу Малого задержали на российской границе из-за плохого настроения сотрудницы пограничной службы.

Другие пограничники, которые собирались допрашивать Малого, узнали его и сказали, что произошла случайность.

Ранее были раскрыты причины мягкого наказания комика Сабурова за нарушение закона о миграции.

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