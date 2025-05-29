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Депутаты из ХМАО предложили Микки Рурку мотоцикл за поездку в Югру

Депутат Айсин пригласил Микки Рурка в Югру
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Lions Gate Films Inc.

Депутаты думы ХМАО пригласили голливудского актера Микки Рурка в Югру. Об этом сообщает издание NEFT.

Депутат думы ХМАО и боксер Руслан Проводников завтракал с коллегами Ринатом Айсиным и Ольгой Лесновой. Они провели в ресторане видеозвонок с Микки Рурком. Айсин предложил артисту мотоцикл марки Harley Davidson за поездку в регион.

Проводников также позвал актера в Красноярск. Там 7 июня состоится бой депутата с мексиканским боксером Хосе Луисом Кастильо.

«Руслан Проводников позвонил своему другу, позвал его в Красноярск. Да, в Югру пригласили, но он не ответил. Человек спать ложился, это у нас утро, а у него — ночь», — поделился Ринат Айсин.

В апреле NBC News сообщал, что Микки Рурка выгнали из телешоу «Большой брат: Знаменитости». Как отмечает телеканал, проблемы с 72-летним актером начались спустя неделю после старта 24-го сезона передачи.

Сначала Рурк сделал несколько оскорбительных ненормативных комментариев по поводу сексуальных предпочтений одной из участниц. Получив за это предупреждение, он во время одного из заданий продемонстрировал «угрожающее и агрессивное» поведение по отношению к ведущему шоу.

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