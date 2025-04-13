Микки Рурка выгнали из телешоу за «неприемлемое поведение»

Американского актера и боксера Микки Рурка выгнали из телешоу «Большой брат: Знаменитости» (в шоу знаменитости становятся соседями по дому, они изолированы от внешнего мира и еженедельно выселяют кого-то при помощи голосования) из-за неприемлемого поведения, передает NBC News.

Как отмечает телеканал, проблемы с 72-летним актером начались спустя неделю после старта 24-го сезона передачи. Сначала он сделал несколько оскорбительных ненормативных комментариев по поводу сексуальных предпочтений одной из участниц. Получив за это предупреждение, он во время одного из заданий продемонстрировал «угрожающее и агрессивное» поведение по отношению к ведущему шоу. В итоге актер согласился уйти из передачи.

На этой неделе актриса Белла Торн опубликовала в соцсетях пост, в котором рассказала об «отвратительном» поведении Рурка на съемочной площадке. Она назвала опыт работы с ним «одним из худших событий в жизни» и подробно рассказала о совместной работе в триллере 2020 года «Девушка». Торн утверждает, что во время съемок Рурк «нанес ей травму гениталий», когда несколько раз попал туда металлической шлифовальной машинкой вместо коленей, как было по сценарию. В результате, по словам актрисы, у нее остались синяки.

Ранее Рурк раскрыл, кто загубил его карьеру.