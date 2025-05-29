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Юлию Пересильд заподозрили в романе с оператором

Актриса Юлия Пересильд завела роман с оператором Милашиным
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актрису Юлию Пересильд заподозрили в романе с оператором Михаилом Милашиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Только никому...».

По данным канала, Пересильд и Милашин нежно относятся друг к другу и не скрывают своих чувств, однако редко выходят вместе.

42-летний Милашин работал над такими картинами, как «Елки 3», «Лед», «Сто лет тому вперед».

В апреле Юлия Пересильд призналась, что рассталась с возлюбленным, актером Михаилом Тройником.

По словам звезды, пара разошлась некоторое время назад «с благодарностью и уважением друг к другу». Пересильд заверила, что разрыв отношений произошел без обид, ненависти и вражды.

Артистка пожелала бывшему возлюбленному нового пути и заверила, что сохранит с ним профессиональные отношения и продолжит играть в совместном спектакле «Последнее лето».

Юлия Пересильд состояла в отношениях с актером Михаилом Тройником с 2022 года. В 2023 году в сети появились слухи, что звезда сыграла тайную свадьбу с возлюбленным, однако в ответ актриса посоветовала «не читать до обеда советских газет».

Ранее Юлия Пересильд призналась, что «промывала мозги» звездам «Слова пацана».

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