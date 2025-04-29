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Юлия Пересильд призналась, что «промывала мозги» звездам «Слова пацана»

Актриса Юлия Пересильд рассказала, что наставляла актеров «Слова пацана»
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Юлия Пересильд призналась в подкасте Dreamcast на платформе VK Видео, что наставляла актеров из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Пересильд хотела предостеречь молодых артистов от звездной болезни из-за успеха в проектах. Во время подкаста она обратилась к актеру Льву Зулькарнаеву.

«Ты это знаешь, Лева. Ты знаешь, сколько я вам мозги промывала. Всей вашей молодой банде. Потому что попасть на «разматывающееся колесо» очень легко. И удержаться на нем в таком столь юном возрасте почти невозможно», — поделилась артистка.

В сериале «Слово пацана» снялась дочь Юлии Пересильд Анна. Девушка рассказала, что столкнулась с хейтом в интернете после выхода проекта. Однако, по ее словам, в соцсетях было больше положительных комментариев, чем негативных. По словам актрисы, в этот период ее также поддерживала семья и друзья.

Анна призналась, что не сталкивалась со звездной болезнью. Как отметила артистка, она не раз видела ее у своих коллег. От этого ей становилось неприятно.

«Я очень слежу за собой в этом смысле. Есть моя работа, а есть я, Аня, которая остается просто человеком», — рассказала Пересильд-младшая.

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