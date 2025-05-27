Делегации из 40 стран мира приняли участие в киберфестивале Positive Hack Days

Более 150 тысяч человек посетили киберфестиваль Positive Hack Days

Делегации из более чем 40 стран мира приняли участие в международном киберфестивале Positive Hack Days, который прошел с «Лужниках» с 22 по 24 мая, сообщает пресс-служба фестиваля.

Участники, среди которых представители органов власти, эксперты в сфере цифровых технологий и разработчики, обсуждали идею кооперации в вопросах информационной безопасности.

Всего фестиваль за 3 дня посетили более 150 тыс. человек, а еще более 180 тыс. наблюдали за мероприятием онлайн.

Одной из тем планерной сессии стал цифровой суверенитет и способность государства обеспечить технологическую безопасность и независимость.

По словам директора личного офиса шейха Сухейма бин Ахмеда Аль-Тани, инвестиционного директора Al Adid Business Ахмеда Мустафы Аль-Иссави, ни одна страна не сможет обеспечить полноценную технологическую безопасность в одиночку. Он отметил, что страны должны обмениваться опытом и совместно прорабатывать решения.

Также делегации в рамках фестиваля обсуждали вопросы управления технологиями, борьбы с киберпреступниками и другие темы.

Кроме того, на фестивале провели кибербитву Standoff 15, обустроили кибергород с интерактивными инсталляциями и другие активности.

Генеральным медиапартнером киберфестиваля выступил Rambler&Co, а информационными партнерами – «Лента.ру» и «Газета.Ru».