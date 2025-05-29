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Семья Анастасии Заворотнюк приехала на могилу в годовщину кончины актрисы

Фигурист Чернышев приехал на могилу Заворотнюк в годовщину кончины актрисы
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Кадр из видео/Telegram-канал «Mash»

Семья Анастасии Заворотнюк приехала на Троекуровское кладбище в годовщину со дня кончины актрисы. Об этом сообщает Mash.

Telegram-канал опубликовал вырезку из видео, на которой видно, как вдовец Петр Чернышев выходит из машины с двумя большими букетами роз и кладет цветы на могилу артистки. Также на кладбище заметили мать артистки Валентину, дочь Анну и других родственников, а поклонники артистки приезжают туда уже с самого утра.

Mash отмечает, что Чернышев весь год ухаживал за могилой супруги, приезжая туда каждый месяц. Он сам убирал листву, подметал и поддерживал порядок.

Накануне семья Анастасии Заворотнюк опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, посвященный годовщине кончины звезды сериала «Моя прекрасная няня».

«Год без Насти. Без надежды на земное чудо, но с верой, что ей там хорошо и спокойно. И с нашей безграничной любовью и благодарностью к удивительной женщине, которая оставила после себя такой теплый и яркий след. Просим помолиться сегодня за нашу Настю всех, кому она небезразлична», — было сказано в публикации.

Анастасии Заворотнюк не стало 29 мая 2024 года. В последние годы звезда сериала «Моя прекрасная няня» боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось за две недели до трагического финала. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье, где за ней ухаживал муж.

Ранее сообщалось, что певица Диана Гурцкая в слезах пришла на могилу мужа Петра Кучеренко.

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