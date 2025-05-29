Лепс раскрыл, когда планирует завершить карьеру

Народный артист России Григорий Лепс раскрыл в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не намерен завершать карьеру в ближайшем будущем.

62-летний Лепс опубликовал архивное видео из программы «Честное слово», в которой беседовал с Юрием Николаевым о своих аншлаговых выступлениях в концертном зале «Россия» в 2001 году. На тот момент ему было 39 лет.

«Я начинал работать на больших площадках, когда мне было уже 39-40 лет. Обычно артисты в этом возрасте уже на закате своей музыкальной карьеры или на ее пике... Да, я поздно начал. Но очень надеюсь, что нескоро закончу», — заявил артист в новой публикации.

Интернет-пользователи поддержали артиста в комментариях и поблагодарили за творчество.

«Никогда не поздно начать. Григорий Викторович, пока вы поете для нас, мы будем вас слушать и ходить на ваши концерты»; «Если бы вы начали раньше, то в моем плейлисте было бы не миллион ваших песен, а два миллиона»; «Лепс никогда не выйдет из моды», — написали под постом.

В конце декабря 2024 года продюсер Сергей Дворцов называл Григория Лепса одним из самых популярных российских артистов у российских олигархов. Ему конкуренцию в списке составили Николай Басков и Дима Билан.

Ранее продюсер Дзюник назвал Любовь Успенскую старой кошелкой из-за слов о Киркорове.