Продюсер Дзюник об Успенской: «Старая кошелка»

Продюсер Леонид Дзюник осудил певицу Любовь Успенскую, которая сыронизировала над получившим ожоги на концерте Филиппе Киркорове. Его слова передает «Пятый канал».

Накануне Успенская заявила, что Киркорову «свыше говорят» о необходимости покинуть сцену и «оставить всех в покое». Таким образом она прокомментировала информацию о том, что у народного артиста начались осложнения из-за ожога, полученного на концерте в Санкт-Петербурге.

«Я думаю, что эта старая кошелка привлекает к себе интерес, потому что, по большому счету, она уже никому не нужна. Пусть эта дура старая сходит и посмотрит, какие залы собирает Филипп Киркоров», — возмутился Дзюник.

Продюсер считает, что Успенская завидует артисту. По словам эксперта, то, что делает Киркоров на сцене, на сегодняшний день не делает никто в России. Он также отметил трудоголизм певца, который не отказался от концертов, несмотря на кончину отца.

В прошлом году Киркоров отсудил у Успенской 280 тыс. рублей за то, что артистка назвала его «женоненавистником». После победы певец пожелал коллеге впредь думать, прежде чем «нести чушь на Короля».

Исполнитель, однако, посетовал, что сумма взыскания оказалась намного меньше той, что он требовал: 280 тыс. рублей против 10 млн. Полученные деньги Киркоров пообещал направить в благотворительные организации.

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