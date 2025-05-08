Сергей Соседов о гонорарах Киркорова: «Это же аморально!»

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил в беседе с YouTube-каналом «В гостях у Ханги», что артист должен делиться своими огромными гонорарами.

«И Киркоров, и Басков, и прочие. А что только на костюмы тратить? Это же аморально! Это аморально, когда в стране такая ситуация, а ты меняешь перья каждый раз, и у тебя квартира или две заняты под костюмы. Вы скажете: «Он может себе это позволить», — но и мы имеем право ему сказать, что это аморально. Не украл, но поделись», — сказал эксперт.

По словам Соседова, артистам стоит заниматься благотворительностью — отдавать деньги «сиротам, инвалидам, воинам, пенсионерам и детям».

В конце декабря 2024 года продюсер Сергей Дворцов называл Диму Билана одним из самых популярных российских артистов у российских олигархов. Ему конкуренцию в этом списке составили Григорий Лепс и Николай Басков. Эксперт раскрывал, что гонорар артистов за корпоратив может достигать 5 млн рублей. Любимыми артистками российских олигархов были названы Ани Лорак, Анна Плетнева и Мари Краймбрери.

Ранее стало известно, что Пугачева получает 28 млн рублей в год за старые хиты.