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Свекровь Ивлеевой о свадьбе сына: «Плачу в кулак»

Свекровь Ивлеевой Семенова призналась, что ее не пригласили на свадьбу сына
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Мать нового мужа Ивлеевой Филиппа Бегака Дарья Семенова призналась Super.ru, что не была приглашена на свадьбу сына, о которой стало известно 28 мая.

«Я плачу в кулак, но ничего, такое бывает с детьми <…>Ну, я думаю, что брак будет более продолжительным, нежели первый», — заявила родительница.

Семенова также отметила, что сын уже проводил свадьбу с Ивлеевой зимой 2025 года, но не исключила, что минувшая была «повторной».

«Они были в Брянске, потом в Москве, сейчас, может быть, в Крыму. Но я думаю, что он бы позвонил мне», — отметила мать мужа блогерши.

Еще 10 декабря Анастасия Ивлеева сообщила, что вышла замуж. Позднее выяснилось, что новым мужем блогерши стал предприниматель и телеведущий Филипп Бегак.

11 декабря Дарья Семенова признавалась, что ей не сказали о свадьбе сына. По словам женщины, она не из тех матерей, которые называют сына «сыночкой» и просят рассказывать обо всех похождениях.

Блогерша уже была замужем за рэпером Элджеем. Знаменитости вступили в брак осенью 2019 года, но уже в 2021 году они объявили о расставании.

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