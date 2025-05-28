Участник дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер назвал условие, при котором был готов сбрить бороду. Его цитирует портал «Страсти».

Двенадцать лет назад он с женой поехал в Таиланд и оказался в отеле, где, по словам персонала, не должно было быть соотечественников.

«Я хотел уединения и сбрил бороду, чтобы меня вообще никто не узнавал. Но там оказались все наши. Я помню, лежу на пляже, ко мне подходит мужчина и говорит: «Здорово, Дэн!» Я был в шоке — меня невозможно узнать без бороды! Оказалось, это был человек из моего прошлого, с которым мы знакомы 30 лет, с того времени, когда я еще был без бороды», — вспоминает Клявер.

Теперь, говорит артист, он привык к бороде и считает ее отсутствие на своем лице не очень красивым зрелищем, а себя без бороды — другим Денисом Клявером.

«Это как мой папа, который в свое время сбрил усы и стал выглядеть как другой человек. Мне с бородой очень комфортно», — заключил Клявер.

В 2024 году стало известно, что первый «Джон Уик» могли отменить из-за бороды Киану Ривза.

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