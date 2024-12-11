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«Я старая ведьма»: матери мужа Ивлеевой не сказали о его свадьбе

Мать мужа блогерши Ивлеевой Бегака заявила, что он будет женат еще раз

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Телеграм-канал «Настя Ивлеева»

Мать нового супруга блогерши Анастасии Ивлеевой Филиппа Бегака призналась, что ей не сказали о свадьбе сына. Дарью Семенову цитирует Super.

«Я знала, что он был прежде женат, я знаю, что он будет еще раз женат. Это я уже как старая ведьма говорю. Зачем ему рассказывать мне про отношения с другими девушками? Он же не старый сплетник», — рассуждает она.

По словам женщины, она не из тех матерей, которые называют сына «сыночкой» и просят рассказывать обо всех похождениях. Если бы сын захотел ей что-то сказать, уверена Семенова, он бы сделал это.

10 декабря Анастасия Ивлеева сообщила в своем Telegram-канале, что вышла замуж. Она не стала раскрывать личность избранника.

Блогерша уже была замужем за рэпером Элджеем. Знаменитости вступили в брак осенью 2019 года, но уже в 2021 году они объявили о расставании.

Ивлеева сообщала, что причиной расставания стало то, что пара попросту оказалась не готова к семейной жизни. Также блогерша признавалась, что тяжело переживала развод, поскольку супруг ей заменял всех.

Ранее журналистка Алена Мартынова предположила, что новым мужем блогерши Анастасии Ивлеевой стал предприниматель и телеведущий Филипп Бегак.

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