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Вера Полозкова о насилии в браке с бывшем мужем: «Вы его еда»

Поэтесса Вера Полозкова вспомнила, что шесть лет подвергалась насилию со стороны мужа
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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Поэтесса Вера Полозкова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что подвергалась психологическому насилию в отношениях с экс-супругом, музыкантом Александром Бганцевым.

Полозкова поделилась с подписчиками оскорбительными фразами, которые слышала от бывшего мужа. В том числе, утверждает поэтесса, Бганцев говорил: «Лучше бы что-то полезное из роддома привезла», говоря об их родившейся в 2020 году дочери.

«Моя мама говорила: «Он несчастный, тебе надо за него молиться». Мой лучший друг говорил: «Зато он прекрасный отец». Мой директор говорил: «Я заслужил в этом не участвовать», — отметила литератор.

Полозкова состояла в браке с Бганцевым с 2014 по 2019 год. Когда их дочери Арине было полгода, то поэтессу стали посещать деструктивные мысли. Супруг, вспомнила она, нашел ее на полу с ножом в руке.

«Человек, который много лет говорит вам, что вы сошли с ума, что ваше место в дурдоме, что все происходит только в вашем больном воображении — ссорит вас с вами самими. Никогда не обсуждаются никакие его слова и поступки, всегда высмеиваются ваши преувеличенные, истерические реакции на них», — рассказала писательница.

Поэтесса призналась, что на фоне абьюза стала сомневаться в себе и боялась выйти из комнаты, чтобы снова не оказаться «виноватой». Она начала страдать от мигреней. Ее попытки уговорить Бганцева пойти на семейную терапию мужчина игнорировал.

«Человеку, которому доступен единственный способ питаться — психическое насилие, не нужно с вами «мириться». <…> Вы его еда. Ему важно постоянно делать вам больно, но не добивать», — пояснила Полозкова.

Поэтесса посоветовала женщинам, которые столкнулись с домашним насилием, перестать ждать. Она уверена, что ситуация будет только усугубляться.

«Все будет только хуже и страшнее, а потом вы начнете болеть и рассыпаться. Я пишу это по единственной причине: мне хочется предостеречь всех, кто еще питает иллюзии. У меня ушло на это шесть лет», — заявила она.

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